LIVE Cobolli-Sonego 3-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | break del romano nel 1° set

0-15 Passante nei piedi a segno del romano e formalità. 3-1 Servizio e dritto al volo. Mantiene quindi il break Cobolli. A-40 Servizio vincente. 40-40 Ace sporco! 30-40 Dritto a occhi chiusi vincente del romano. Numero! 15-40 Altro errore di dritto. Palle break Sonego. 15-30 In rete il dritto difensivo in corsa di Cobolli. 15-15 Prima vincente! 0-15 Errore a colpo sicuro a rete di Cobolli. 2-1 Si sblocca Sonego. 40-15 Risposta nei piedi e dritto. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Lunga la risposta di rovescio sulla seconda. 15-0 Sbaglia spingendo con il dritto Cobolli.

