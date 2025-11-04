L’Its Academy al Centro civico toglie spazi a Gimarra

"Prima tolgono la strada, poi gli spazi: così Gimarra sarà più isolata e con meno servizi". Con queste parole il consigliere comunale Dimitri Tinti (foto), già assessore ai Servizi sociali della giunta Seri, commenta l’annuncio della nuova sede dell’Its Academy – Tecnologia e Made in Italy al Centro civico di Gimarra. Tinti non contesta il valore del progetto formativo, ma la scelta del luogo. "Portare a Fano percorsi tecnici innovativi è positivo – afferma – ma se per farlo si sottrae un luogo di socialità a un quartiere giovane e in crescita, allora qualcosa non torna". L’ex assessore ricorda che l’edificio, quasi 500 metri quadrati, era nato come attrezzatura sociale di interesse collettivo, in continuità con la storia di ex colonia marina e con l’indirizzo seguito dalle giunte Aguzzi e Seri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

