Litiga con un vicino a Como e lo accoltella alla schiena | arrestato per tentato omicidio era già ai domiciliari

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Como ha arrestato un 68enne per tentato omicidio. L'uomo, già ai domiciliari per una precedente condanna, avrebbe accoltellato alla schiena un vicino al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

