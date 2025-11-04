Lite dal ferramenta tira fuori un taglierino e lo colpisce all' addome | denunciato
Due persone in ospedale perché ferite e una denuncia. Lo scorso venerdì 31 ottobre, nelle prime ore della mattina, un equipaggio della polizia di stato di Novara, nello specifico della squadra volante della questura, mentre transitava lungo viale XX Settembre è stata intercettata da un uomo che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
