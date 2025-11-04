L’Italia ora conta in Europa anche grazie all’agricoltura La versione di Lollobrigida

L’Europa è cambiata o, almeno, sta cambiando. Ed è anche merito della spinta italiana. Francesco Lollobrigida l’ha messa in questi termini quando ha preso la parola dal palco del Formiche European Gala, svoltosi presso la prestigiosa cornice della Galleria del cardinale Colonna, a due passi da Piazza Venezia. Ad ascoltare Lollobrigida, tra gli oltre 240 ospiti convenuti, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola ( qui l’intervista a Formiche.net ) e, in collegamento da Bruxelles, il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Formiche.net

