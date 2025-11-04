L’Italia è relativa – Fiction su diritti di cittadinanza saluto di Ascani
ROMA – Mercoledì 5 novembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la rappresentazione teatrale “L’Italia è relativa – Fiction su diritti di cittadinanza – Laboratorio d’Arte Performativa Guinea Pigs”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
