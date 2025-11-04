L’Italia delle osterie si racconta in 1980 indirizzi
Dalle OGR di Torino parte il viaggio nella trentaseiesima edizione della guida Osterie d’Italia, presentata con la passione di chi sa che ogni trattoria, ogni tavolo apparecchiato, ogni piatto fumante racconta un pezzo del nostro Paese. 1980 locali sparsi da nord a sud, scelti da oltre 250 collaboratori che per un anno intero hanno visitato in anonimato ristoranti, agriturismi, enoteche con cucina. Non cercavano l’eccellenza patinata, ma l’autenticità: quella che si respira quando entri e senti profumo di ragù che sobbolle da ore, quando il menu cambia ogni giorno seguendo il mercato, quando il conto non ti mette in difficoltà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Altre letture consigliate
Due osterie. Un'unica, grande filosofia: il sapore vero del territorio. ? "La Cena delle Osterie d'Italia" è stata una serata indimenticabile con i protagonisti dell'Osteria del Castello e de Il Nonno Cianco, in collaborazione con Slow Food Italia. Un privilegio assa - facebook.com Vai su Facebook