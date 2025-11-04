L' istituto Paolo Sarpi di San Vito sarà demolito e ricostruito
Un investimento da 8,38 milioni di euro permetterà la realizzazione del nuovo edificio scolastico dell’Istituto “Paolo Sarpi” di San Vito al Tagliamento, nel plesso “Freschi”. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, prevede la demolizione e la ricostruzione quasi integrale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
