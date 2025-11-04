L' istituto Paolo Sarpi di San Vito sarà demolito e ricostruito

Pordenonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento da 8,38 milioni di euro permetterà la realizzazione del nuovo edificio scolastico dell’IstitutoPaolo Sarpi” di San Vito al Tagliamento, nel plesso “Freschi”. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, prevede la demolizione e la ricostruzione quasi integrale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

