Lisa Giovagnoli chi è la moglie di Andriano Pappalardo e madre del figlio Laerte | Si l’ho tradita e l’ha saputo

Lisa Giovagnoli è la moglie di Andriano Pappalardo e madre di Laerte Pappalardo; molto riservata, la coppia è sposata dal 2010. Adriano Pappalardo sulla moglie Lisa Giovagnoli ha speso delle bellissime parole ospite oggi a Da noi a ruota libera. Innanzitutto ha rivelato come si sono conosciuti: “Incontrai questa donna nel 1962 lei era un agente e seguiva anche Bruno Lauzzi. Io entrai, vidi questa donna e rimasi.la prima che le dissi, dopo, a me dissi ‘questa è la donna della mia vita e non me la faccio scappare. ‘Poi mi avvicinai e ci presentammo grazie ad un’amica che era Loredana Berté che faceva il coro con me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La vita privata di Adriano Pappalardo: l'amore per la moglie Lisa Giovagnoli e il figlio Laerte - I due si conoscono nei primi anni Settanta e, dopo oltre quarant'anni di amore, si sono sposati nel 2010.

