Lisa e la nuova boutique di moda e artigianato | Vorrei far rinascere gli antichi mestieri

Forlì, 4 novembre 2025 – Il panorama commerciale forlivese, in particolare di piazzale Giovanni XXIII, si arricchisce di un nuovo spazio polifunzionale: una boutique artigiana, uno spazio creativo, un laboratorio. Tutto questo è racchiuso in un luogo dal nome tanto suggestivo quanto enigmatico: ’Qualcosa’ (inaugurato il 24 ottobre). ‘Qualcosa’ e i valori di sostenibilità e qualità. Nato dalla mente di Lisa Gentilini, classe 1992, ’Qualcosa’ vuole coniugare da un lato l’esperienza della sua ideatrice e dall’altro i valori di sostenibilità, qualità e artigianato. “Una frase che possa descrivere il progetto? Ne dico tre – spiega proprio la Gentilini –: ’Qualcosa di vecchio per dare vita a qualcosa di nuovo’, ’Qualcosa per grandi e piccini, perché le cose belle non hanno età’ e ’Vecchia dentro, vintage fuori, cool sempre’”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lisa e la nuova boutique di moda e artigianato: “Vorrei far rinascere gli antichi mestieri”

