L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova | Così rafforza il sostegno a Kiev Calenda | Restauriamo la Torre coi loro soldi
Un richiamo formale, la ferma condanna dello sciacallaggio verbale, la conferma del sostegno all’Ucraina. Sono i tre punti che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha consegnato al rappresentante del governo russo presentatosi oggi alla Farnesina all’indomani dell’ attacco di Maria Zakharova all’Italia. La portavoce del ministero degli Esteri russo ieri aveva «festeggiato» il crollo parziale della Torre dei Conti a Roma – poi costato la vita a un operaio – collegando quanto accaduto alle risorse impegnate dal nostro Paese per sostenere Kiev. Parole inaccettabili, era sbottata incredula subito dopo la Farnesina, prima di convocare l’ambasciatore russo a Roma. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
