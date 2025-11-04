Lions uniti per gli atleti paralimpici

Un segno concreto di vicinanza e solidarietà verso il mondo dello sport paralimpico arriva dai Lions Club della provincia di Sondrio. In vista delle Olimpiadi in Valtellina, i club del territorio hanno deciso di rafforzare il proprio impegno a favore delle persone con disabilità, sostenendo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? ROTARY E LIONS DI OVADA UNITI PER SALVAGUARDARE LA PARROCCHIALE DELL’ASSUNTA ? Al via la lotteria con premi consistenti - facebook.com Vai su Facebook

? ROTARY E LIONS DI OVADA UNITI PER SALVAGUARDARE LA PARROCCHIALE DELL’ASSUNTA ? Al via la lotteria con premi consistenti primaalessandria.it/cultura/rotary… #ovada #rotary #lions - X Vai su X

Il Team degli atleti Enel verso Milano Cortina 2026: energia, passione e talento azzurro - L’azienda guidata dall’AD Flavio Cattaneo sarà protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che prenderanno il via il prossimo 6 febbraio ... Da msn.com

Milano-Cortina 2026, i Lions della Valtellina al fianco degli atleti paralimpici - In occasione di questo straordinario evento, sono state messe in campo azioni concrete di sostegno agli sportivi: il 6 novembre l’atleta Andrea Foppoli riceverà una handbike e sarà presentata la slitt ... Lo riporta msn.com

Studenti incontrano atleti paralimpici di Obiettivo Tricolore - Lo sport come occasione di crescita e ripartenza è stato al centro dell'incontro che un centinaio di alunni dell'istituto comprensivo 'Sandro Pertini' di Taranto ha avuto con gli atleti paralimpici ... Scrive ansa.it