Lions club Ceglie Messapica | consegna defibrillatore all’associazione Casarmonica
CEGLIE MESSAPICA - Giovedì 6 novembre alle ore 18:00 presso gli spazi di Retroscena a Ceglie Messapica il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento consegnerà un defibrillatore portatile all’associazione Casarmonica.Grazie alla Festa dell’Amicizia, serata solidale organizzata il 4 settembre scorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
