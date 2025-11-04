Lions club Ceglie Messapica | consegna defibrillatore all’associazione Casarmonica

Brindisireport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Giovedì 6 novembre alle ore 18:00 presso gli spazi di Retroscena a Ceglie Messapica il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento consegnerà un defibrillatore portatile allassociazione Casarmonica.Grazie alla Festa dell’Amicizia, serata solidale organizzata il 4 settembre scorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Lions Club Ceglie: test glicemia gratuiti in piazza Plebiscito. - Alto Salento è prevista a Ceglie Messapica in piazza Plebiscito domenica 13 novembre, dalle ore 10 ... Si legge su brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Lions Club Ceglie Messapica