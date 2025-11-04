Prosegue senza sosta lo scontro interno ai conservatori Usa e al movimento MAGA che sostiene il presidente Donald Trump. Tema al centro del dibattito: il sostegno del partito repubblicano verso Israele. Da una parte, giornalisti e influencer come Tucker Carlson e Nick Fuentes, oltre ai paleoconservative di Pat Buchanan che vorrebbero ridimensionare l’influenza di Tel Aviv e della lobby israeliana negli Usa; dall’altra figure vicine ai neoconservatori come l’opinionista Mark Levin, il giornalista Ben Shapiro e il senatore texano Ted Cruz che, al contrario, insieme con un mondo evangelico, crede che l’alleanza con Israele sia imprescindibile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’intervista Carlson-Fuentes divide i Maga: lo scontro totale sull’alleanza Usa-Israele