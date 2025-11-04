L’intervento di Trump è stato surreale | Sydney Sweeney difende la campagna dei jeans e minimizza la polemica
Dopo mesi di silenzio, Sydney Sweeney ha parlato apertamente della controversa campagna pubblicitaria per i jeans American Eagle che ha acceso un dibattito nazionale negli Stati Uniti e anche altrove, ma si è detta anche spiazzata dall’intervento di Donald Trump nella questione, che ha definito “surreale”. L’attrice di Euphoria ha affrontato l’argomento in una lunga intervista rilasciata alla rivista GQ, spiegando: “Ho fatto una pubblicità di jeans. Voglio dire, la reazione è stata sicuramente una sorpresa, ma io amo i jeans. Indosso solo jeans. Letteralmente sono in jeans e maglietta ogni giorno della mia vita”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Donald Trump accusa la Nigeria di “sterminio dei cristiani” e minaccia un intervento militare, ma le sue parole mancano di fondamento e rischiano di alimentare tensioni. Il governo di Tinubu respinge le accuse e invita gli Stati Uniti al rispetto della sovranità na - facebook.com Vai su Facebook
#Trump valuta un intervento militare in #Nigeria (esclude una guerra con il #Venezuela) #Usa #Ucraina - X Vai su X
Trump atterra a Londra,al via la visita di Stato bis in Gb - Donald Trump è atterrato stasera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia ... Si legge su ansa.it