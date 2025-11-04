Dopo mesi di silenzio, Sydney Sweeney ha parlato apertamente della controversa campagna pubblicitaria per i jeans American Eagle che ha acceso un dibattito nazionale negli Stati Uniti e anche altrove, ma si è detta anche spiazzata dall’intervento di Donald Trump nella questione, che ha definito “surreale”. L’attrice di Euphoria ha affrontato l’argomento in una lunga intervista rilasciata alla rivista GQ, spiegando: “Ho fatto una pubblicità di jeans. Voglio dire, la reazione è stata sicuramente una sorpresa, ma io amo i jeans. Indosso solo jeans. Letteralmente sono in jeans e maglietta ogni giorno della mia vita”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “L’intervento di Trump è stato surreale”: Sydney Sweeney difende la campagna dei jeans e minimizza la polemica