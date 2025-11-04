L' Inter U23 torna a vincere Juve Next Gen ancora ko contro la Vis Pesaro

Gazzetta.it | 4 nov 2025

La squadra di Vecchi ribalta tutto e vince 3-1 con l'AlbinoLeffe. L'Ospitaletto cala il tris sulle Dolomiti Bellunesi. Arriva invece il sesto ko in sette partite per i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

