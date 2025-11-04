L' Inter ha un asso nella manica E arriva dalla panchina

I nerazzurri di Cristian Chivu hanno raggiunto numeri impressionanti per quanto riguarda la pericolosità sulle palle inattive. Tanti i motivi di questa minaccia offensiva, tra cui indubbiamente un uomo - ex calciatore dell'Inter - che sta rendendo i nerazzurri sempre più velenosi da corner e calci di punizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter ha un asso nella manica. E arriva dalla panchina...

Altre letture consigliate

- (10° giornata) I voti della domenica. Partite: Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Toro-Pisa 2-2, Parma-Bologna 1-3 e Milan-Roma 1-0 ? ? (Bol) Due gol del giovane asso argent - facebook.com Vai su Facebook

Manica e Foster: "Orgogliosi di progettare lo stadio di Inter e Milan" - Gli studi di architettura internazionale Manica e Foster hanno confermato anche al Comune di Milano il proprio impegno per la progettazione del nuovo Stadio di Inter e Milan. Da calciomercato.com

Nuovo Stadio Inter e Milan: incontro in comune con i rappresentanti degli studi Manica e Foster: "Onorati di progettarlo" - I tempi per il nuovo stadio di Inter e Milan stringono, la deadline del 10 novembre 2025 (data in cui scatterà il vincolo sull'abbattimento del secondo anello) è ancora sullo sfondo e allora i due ... Scrive calciomercato.com

Chi sono Foster Partners e Manica, gli archistar che firmeranno il nuovo stadio di Inter e Milan - Nella notte il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro alle due società che così, una volta effettuato il ... Scrive tuttomercatoweb.com