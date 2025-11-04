L’intelligenza artificiale trasforma il rapporto tra studenti e docenti
I grandi cambiamenti dettati dall’intelligenza artificiale impongono di ripensare uno dei cardini della nostra società: la scuola. Nel cercare di rispondere ai tanti interrogativi che l’evoluzione tecnologica impone al rapporto tra studenti e insegnanti, l’azienda di consulenza EY insieme con Sanoma Italia ha prodotto uno studio predittivo intitolato “La professione docente nella scuola di domani”. La ricerca è stata presentata il 4 novembre durante il convegno “Le competenze dei docenti nell’era dell’IA: il nuovo paradigma dell’istruzione” all’EY Wavespace Roma, alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e aziendale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
