L’intelligenza artificiale di OpenAI ruba da One Piece Studio Ghibli e Final Fantasy | 20 colossi giapponesi contro l’IA

La battaglia legale tra creatività umana e intelligenza artificiale ha appena varcato i confini del Pacifico, e stavolta a scendere in campo sono alcuni dei nomi più prestigiosi dell’intrattenimento giapponese. Square Enix, lo studio dietro saghe leggendarie come Final Fantasy, lo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, e il colosso televisivo Toei hanno alzato la voce contro OpenAI, accusando la società californiana di aver utilizzato le loro opere protette da copyright per addestrare Sora 2, il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa lanciato di recente. L’accusa arriva attraverso una lettera formale firmata dalla Content Overseas Distribution Association (CODA), un’organizzazione che rappresenta circa venti tra le più importanti compagnie dell’entertainment nipponico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

