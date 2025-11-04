Ho perso il conto di quante volte, in diciassette anni di residenza romana, mi siano entrati i ladri in casa (un paio di volte anche mentre ero addormentata: svegliarsi col ladro induce una strizza che per fortuna ero giovane perché oggi credo morirei d’infarto e il furto sarebbe il minore dei problemi). Credo di averlo già raccontato: mi faceva molta impressione la tranquillità con cui i romani accoglievano la notizia. I ladri che ti entrano in casa erano considerati un fenomeno fisiologico col quale convivere, come le buche o la spazzatura. Quando mi sono trasferita a Milano, nel 2008, abitavo in mezzo al nulla: nella zona in cui poi avrebbero costruito i grattacieli c’erano un paio di palazzi vecchi e poi più niente fino a corso Como. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’insicurezza non è un’ossessione della destra, è un tassello dell’americanizazione della società