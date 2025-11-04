L’inquietante caso di Yifat Tomer-Yerushalmi | Israele punisce chi denuncia non chi tortura; l' arresto di chi ha fatto il proprio dovere

L'arresto di Yifat Tomer-Yerushalmi invia un messaggio chiaro e devastante: in Israele, documentare i crimini di guerra è più pericoloso che commetterli La vicenda è di una perversione morale così profonda da lasciare senza parole. Yifat Tomer-Yerushalmi, Generale dell'esercito israeliano, è.

La donna è stata aggredita dopo essere scesa dalla metro e- particolare ancora più inquietante- sembrerebbe essere stata scelta a caso. - facebook.com Vai su Facebook

Il caso Tomer-Yerushalmi. Israele davanti al conflitto tra etica personale e ragion di Stato - Cinquant’anni, tre figli, era a capo della istituzione più rispettata, pilastro di uno Stato che da sempre si basa sulla sicurezza, ora è accusata di aver ... Lo riporta huffingtonpost.it

Israele, arrestata l’ex procuratrice generale dell’esercito - Yeroushalmi, è stata arrestata nell’ambito di un’inchiesta sulla diffusione di un video che mostrava gravi abusi nei confronti di un de ... internazionale.it scrive

Perché in Israele è stata arrestata Yifat Tomer-Yerushalmi: la procuratrice colpevole di aver svelato le torture ai palestinesi - Arrestata la procuratrice che ha dato alla stampa il filmato delle torture contro un detenuto palestinese. Segnala msn.com