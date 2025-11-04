LineageOS aggiunge ufficialmente il supporto al Google Pixel 9a

LineageOS 23 arriva ufficialmente su Pixel 9a, offrendo più controllo e personalizzazione ma con una build basata su una versione di Android leggermente datata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - LineageOS aggiunge ufficialmente il supporto al Google Pixel 9a

