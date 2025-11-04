Linea Orte-Roma scongiurato lo stop ai treni lenti | La direttissima resta aperta fino al 2027

Buone notizie per i pendolari della Tuscia: i treni regionali continueranno a circolare sulla direttissima Firenze–Roma almeno fino al primo semestre del 2027. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha infatti deciso di prorogare l’autorizzazione all’utilizzo della linea veloce anche per i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

GENGA - Ieri è stato abbattuto il diaframma della Galleria La Rossa in località Genga (Ancona), dove sono in corso i lavori di potenziamento della linea Orte–Falconara, lotto Genga-Serra San Quirico. L’operazione di abbattimento del diaframma, che segna il - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie, tratta Roma-Orte-Viterbo: pendolari bloccati alla stazione di Grotte Santo Stefano - La situazione sulla tratta ferroviaria Roma–Orte–Viterbo ha superato ormai da te ... Segnala etrurianews.it

Orte-Falconara: abbattuto l'ultimo diaframma della Galleria La Rossa, Roma è più vicina - Ieri è stato abbattuto il diaframma della Galleria La Rossa in località Genga (Ancona), dove sono in corso i lavori di potenziamento della linea Orte–Falconara, ... Riporta msn.com

Linea ferroviaria Orte- Roma, "E' come viaggiare sul carro bestiame". La denuncia dei comitati dei pendolari - Il comitato di Orte e della Teverina ha messo in evidenza che da Roma per Firenze i vagoni erano simile ad un carro ... Lo riporta ilmessaggero.it