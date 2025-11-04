Linea 7 finalmente ci siamo | lunedi 10 novembre parte il servizio tra Soccavo e Monte Sant’Angelo
Dopo le ultime autorizzazioni, Eav annuncia da lunedì prossimo 10 novembre l’avvio del servizio ferroviario della Linea 7 sulla tratta da Soccavo a Monte Sant’Angelo. Le corse saranno 62 al giorno, con prima partenza alle 7.26 e ultima alle 19.34, a una frequenza di 24 minuti.Il nuovo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
CI SIAMO! Finalmente la linea Gourmet dei nostri Filettini è acquistabile anche online! Cosa troverete: Pomodoro e origano; Cipolla rossa; Zucchine e menta; Agrumi con pepe rosa e pepe bianco; Uve bianche con limone e pepe sichuan; Ta - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, apre la Linea 7 tra Soccavo e Monte Sant'Angelo: ecco quando - «Lunedì 10 novembre parte il servizio ferroviario della Linea 7 sulla tratta da Soccavo a Monte Sant’Angelo», è questo l'annuncio che arriva ... Come scrive msn.com
Linea 7: nuove stazioni per il futuro della mobilità napoletana - Prosegue con determinazione il percorso di realizzazione della nuova Linea 7, un'infrastruttura strategica per la mobilità urbana della città di Napoli. Segnala ansa.it