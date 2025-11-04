Linea 7 al via il servizio ferroviario tra Soccavo e Monte Sant’Angelo dal 10 novembre
Dopo le ultime autorizzazioni, debutta lunedì 10 novembre la Linea 7 di Napoli: 62 corse al giorno, collegamento diretto con il polo universitario di Monte Sant’Angelo e interscambio con la Circumflegrea. Dopo aver ottenuto le ultime autorizzazioni, lunedì 10 novembre 2025 partirà ufficialmente il servizio ferroviario della Linea 7 di Napoli, sulla tratta che collega . 🔗 Leggi su 2anews.it
