L’India ha “mandato in orbita con successo” il satellite per telecomunicazioni CMS-03 di grandi dimensioni, il più pesante mai lanciato dal suo suolo. Con un peso di 4,4 tonnellate, il CMS-03, progettato per le telecomunicazioni sull’Oceano Indiano e sul suo territorio, è stato lanciato nello spazio dal razzo LVM3-M5, al suo volo inaugurale. Questo razzo a due stadi, dotato di due booster ausiliari, è una versione migliorata di quello che ha inviato una sonda di progettazione indiana sulla superficie lunare nell’agosto 2023. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202511L-India-manda-in-orbita-il-mega-satellite-per-telecomunicazioni-CMS-0320251103video12192464. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - L’India manda in orbita il mega satellite per telecomunicazioni CMS-03