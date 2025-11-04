L’incontro sulla biografia di Bernardini

Al bar storico delle Terme Tettuccio si è tenuta la presentazione del volume di Alfredo Camilletti ’Giulio Bernardini. Biografia dal 1863 al 1914’, ripubblicato a venticinque anni dalla prima edizione. L’incontro, organizzato dai club Inner Wheel e dai due Rotary di Montecatini e Pistoia, ha visto l’intervento di Claudia Massi, direttrice dei Musei Civici di Pescia e già impegnata nella candidatura Unesco di Montecatini come esperta di architetture termali. Massi ha tracciato un ritratto appassionato dell’architetto che, in soli tredici anni – dal 1901 al 1914 – seppe trasformare Montecatini in una città termale cosmopolita, proiettata nel panorama europeo delle località di cura e villeggiatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

