L’impresa in bicicletta | sui pedali per difendere lo svapo

Come per i protagonisti di Apollo 13, il celebre film dedicato all’omonima e travagliata missione della Nasa, anche per Umberto Roccatti «failure is not an option». Fallire non è un’opzione. E non per presunzione, anzi per scacciare via gli spettri della paura, darsi la giusta carica di fronte a una sudata spaziale: 201 chilometri da coprire decollando per quasi 2 mila metri, senza la spinta di un razzo, arrampicandosi sui pedali curva dopo curva, una salita dietro l’altra. «Se ce la faccio? O sì, o sì» ripeteva alla vigilia della sesta edizione della «Ride 4 Vape», la corsa in bicicletta che non è un gesto atletico, né una prova di forza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’impresa in bicicletta: sui pedali per difendere lo «svapo»

