La capogruppo di Grendi è entrata nella comunità globale B Corp, diventando così la prima realtà di trasporti marittimi e logistica integrata a formalizzare il proprio impegno per misurare il proprio impatto e contribuire a un futuro rigenerativo. Una promozione che fa seguito al processo di valutazione da parte dell’ente indipendente B Lab, che ha riconosciuto a Grendi la possibilità di entrare a far parte della comunità internazionali di imprese che usano il business come forza positiva e rigenerativa per le persone e per il pianeta. Impresa familiare nata a Genova nel 1828 operativa nell’ambito dei trasporti marittimi e della logistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’impegno di Grendi. L’azienda misurerà il proprio impatto per un futuro rigenerativo