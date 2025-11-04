Lily Allen e David Harbour vendono la loro casa a Brooklyn

La casa di Lily Allen è quella che ha ispirato il suo nuovo album West End Girl. Ora è in vendita per quasi 8 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lily Allen e David Harbour vendono la loro casa a Brooklyn

Lily Allen al CFDA 2025 con un look lingerie-inspired firmato Colleen Allen: audace, elegante, simbolo di una nuova stagione. #LilyAllen #CFDA2025 #FashionNews #lapresse - X Vai su X

Alle prese con la dolorosa fine della sua relazione, Lily Allen ritrova l’ispirazione dei lavori migliori Ogni canzone in scaletta funge infatti da pagina di un diario intimo in cui la Allen, come sempre senza peli sulla lingua, sciorina i suoi dolori, le sue confession - facebook.com Vai su Facebook

Lily Allen espulsa dalla dating app Hinge dopo la separazione da David Harbour - La cantante, che lo scorso febbraio ha concluso il matrimonio di quattro anni con la star di Stranger Things, ha esplorato l'app di incontri con la sua vera identità. Scrive tg24.sky.it

Lily Allen ha trasformato la rottura con David Harbour in un capolavoro pop vendicativo - Quattordici tracce, zero filtri e tanta lucidità: West End Girl è la rivincita di chi non ha paura di dire la verità ... Si legge su vanityfair.it

Lily Allen mette in scena il suo matrimonio fallito in "West End Girl" - Un personalissimo diario messo in musica e fatto leggere al pubblico, senza nascondere nulla. Riporta msn.com