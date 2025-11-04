In moltissimi dei settori digitali in cui l’utente è al centro di ogni strategia di marketing, la corsa all’attenzione degli utenti si gioca sul filo dei dati e della creatività. L’ iGaming non poteva fare eccezione, visto che questo mercato evolve rapidamente, merito delle innovazioni tecnologiche e dell’ampliamento dell’offerta digitale. Sono tante le realtà che operano in questo settore e che cercano di distinguersi, fra cui Sportive Media, che è riuscita a imporsi come una delle agenzie più dinamiche e riconosciute a livello internazionale. Ponendosi come faro per i bookmakers e i casinò online nel raggiungimento di giocatori motivati ed a convertirli in clienti attivi, la sua forza è stata quella di trasformare il performance marketing in un modello di crescita concreto per i brand del gaming online. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’iGaming incontra il performance marketing: il modello di Sportive Media