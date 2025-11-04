Life is life - Episodio 1 al Teatro Parioli Costanzo

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Life is life – Episodio 1. Che razza di pianeta è questo?" è lo spettacolo in arrivo, il 18 e 19 novembre al Teatro Parioli.Una serie per il teatro che proseguirà con altri episodi nel corso della stagione 20252026.ACQUISTA I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO SU SHOP TODAYEpisodio 1Una navicella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Life is Strange - Episodio 5: Polarized - Tra peripezie e incredibili colpi di scena, l’avventura dei francesi Dontnod Entertainment si conclude in pompa magna in un epilogo esplosivo nell’ultimo capitolo di Life is Strange. mondoxbox.com scrive

Life is Strange - Episodio 2: Out of Time - Con un ritardo di qualche settimana rispetto alla tabella di marcia, ecco arrivare il secondo attesissimo episodio di Life is Strange, l’ultimo titolo diviso in cinque parti del team francese Dontnod ... Come scrive mondoxbox.com

Life is Strange 2 – Episodio 1: Roads - In Life is Strange 2, Dontnod sceglie ancora di cambiare registro: pur mantenendo per ovvi motivi la presenza di elementi sovrannaturali (d’altronde, il gioco è pur sempre ambientato nello stesso ... Come scrive vgn.it

Cerca Video su questo argomento: Life Is Life Episodio