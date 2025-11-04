L' ideale mazziniano le inquietudini e i difetti | Taccuino per una vita il libro che omaggia Tonino Spazzoli
Giovedì 6 novembre, alle ore 20.30, nella Sala Aurora di Palazzo Albicini, viene presentato il libro "Taccuino per una vita. Pensiero e azione di Tonino Spazzoli" a cura di Maurizio Gioiello, Mario Proli, Antonio Spazzoli e Gabriele Zelli. Durante l'incontro si racconterà della figura di Tonino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Investire nel mattone a Forte dei Marmi significa trasformare serenità e opportunità in un patrimonio concreto. In questo periodo, è l’occasione ideale per scoprire dimore esclusive e valutare opportunità uniche, accompagnati da chi conosce ogni dettaglio del t - facebook.com Vai su Facebook
L'ideale mazziniano, le inquietudini e i difetti: "Taccuino per una vita", il libro che omaggia Tonino Spazzoli - 30, nella Sala Aurora di Palazzo Albicini, viene presentato il libro "Taccuino per una vita. Da forlitoday.it