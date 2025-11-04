Liceo occupato arriva la punizione | Annullata la gita di fine anno e stop alla settimana dello studente

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo giorno di proteste pacifiche degli studenti del liceo Classico e Scientifico Statale "Francesco Sbordone" di via Vecchia San Rocco contro la decisione della dirigenza scolastica di annullare il viaggio di fine anno dopo l'occupazione dell'istituto scolastico delle scorse settimane. “In un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

liceo occupato arriva punizioneRoma, blitz fascista al liceo Righi: giovani incappucciati al grido di «Duce, duce». Ferita una ragazza. Occupato anche il Mamiani - All'una e 30 di notte gli occupanti hanno creato delle barricate con i banchi davanti ai cancelli. Secondo roma.corriere.it

Genova, raid al liceo occupato: aule devastate e svastiche - Nella notte del 25 ottobre un gruppo armato di spranghe e altro materiale prelevato da un cantiere edile ha fatto irruzione nel liceo Da Vinci di Genova, occupato pacificamente dagli studenti. Da tg24.sky.it

liceo occupato arriva punizioneAggressione neofascista al liceo Bramante occupato, gli studenti: “Sono entrati dicendo di voler spaccare tutto” - Un gruppo di quindici neofascisti ha fatto irruzione nella scuola lanciando bottiglie e disegnando svastiche. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Liceo Occupato Arriva Punizione