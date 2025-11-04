Liceo Marconi e Laboratorio Misure Festa per il doppio taglio del nastro
Nuova sede scolastica antisismica per 2mila studenti folignati, interventi per oltre 7 milioni di euro. Doppio taglio del nastro ieri mattina a Foligno per l’inaugurazione del nuovo Liceo scientifico Marconi e del ristrutturato “Laboratorio Misure“ dell’Itt Leonardo Da Vinci. "Una giornata storica – hanato le dirigenti scolastiche Maria Paola Sebastiani del Liceo Scientifico Marconi e Simona Lazzari dell’Itt – tenuto conto che in questo polo scolastico confluiscono oltre duemila studenti, ovvero la metà della intera popolazione studentesca del territorio. Avere spazi funzionali e motivanti è una grande vittoria per Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
