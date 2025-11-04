Licenze esplorative per petrolio e gas rete Per il Clima | Così la transizione ecologica si allontana

La notizia delle oltre trenta licenze assegnate per nuove esplorazioni di petrolio e gas in Italia e anche nel Mar Adriatico, non viene ben accolta dalla rete ambientalista Per il Clima – Fuori dal fossile, che commenta: "Si tratta di una vera e propria corsa ai giacimenti, sia sulla terraferma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha riaperto la strada alle attività esplorative per 34 licenze. Le nuove concessioni riguardano sia la terraferma – Basilicata, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Campania – sia le aree marine di

Le trivelle sono tornate. A tre anni dallo stop, il governo si rimette a cercare petrolio e gas: sbloccate 34 licenze esplorative

Le trivelle sono tornate. A tre anni dallo stop, il governo si rimette a cercare petrolio e gas: sbloccate 34 licenze esplorative - In primavera, una sentenza del Tar del Lazio ha annullato lo stop alle nuove esplorazioni.

Oltre trenta licenze esplorative per gas e petrolio: novità per le estrazioni anche in Adriatico - Mingozzi (Pri): "Indispensabile per aumentare la produzione di energia e ridimensionare il costo delle bollette"

Petrolio e gas, l'Italia riapre il dossier "trivelle": dopo lo stop tornano oltre 30 licenze di esplorazione - Sul tavolo l'ipotesi "gas release" per calmierare i costi delle imprese energivore