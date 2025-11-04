Liberato un alloggio popolare alle Arlecchino | decadenza dopo l' arresto per spaccio
Uno degli alloggi popolari dei palazzi Arlecchino è stato liberato nella giornata di ieri, 3 novembre, dai carabinieri e dall'Ater. Si tratta dell'effetto di un provvedimento di decadenza dell'assegnazione, attivato da Comune di Latina e Ater dopo la segnalazione dei carabinieri scaturita da uno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
È stato finalmente liberato l’alloggio popolare di via Giovan Battista Grassi, nel quartiere Nicolosi, per anni occupato da Antonio Di Silvio, detto “Cavallo”, figura nota alle cronache giudiziarie pontine - facebook.com Vai su Facebook
A Torino sgomberato un alloggio occupato in casa popolare - Un alloggio, occupato abusivamente dalla fine del 2020, è stato sgomberato questa mattina in corso Grosseto 373, a Torino, in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale noto come "Le Torri" ... ansa.it scrive