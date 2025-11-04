Li ha chiesti Spalletti via dall’Inter | li aspetta alla Juventus

Buona la prima per Spalletti, che ha già fatto due nomi a Comolli. L’ex tecnico del Napoli ha bussato in casa Inter e le idee di mercato sono chiare. Dopo otto gare senza successo tra campionato e coppe, la Juventus ha finalmente ritrovato il sorriso. La vittoria per 2-1 sul campo della Cremonese, nella prima gara di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, ha restituito ossigeno e fiducia a un gruppo che sembrava aver smarrito certezze e direzione. Non era una trasferta semplice, contro una delle squadre più in forma del torneo, ma i bianconeri hanno dato segnali concreti di risveglio. L’atteggiamento è stato subito diverso: pressing alto, scambi rapidi, voglia di verticalizzare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Li ha chiesti Spalletti, via dall’Inter: li aspetta alla Juventus

