L' ho saputo nel 2025 La verità di Garofano sulla consulenza di Sempio
Nel 2016 il generale Luciano Garofano è stato contattato dalla difesa di Andrea Sempio per preparare una consulenza relativa al Dna dell'allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Era la prima volta che Sempio veniva iscritto del fascicolo e da lì a qualche mese la sua posizione sarebbe stata archiviata. " L'avvocato Lovati mi ha chiesto di potermi interessare di questo caso perché si era diffusa la notizia che quel profilo che il professor De Stefano aveva ritenuto inidoneo per le comparazioni, era stato analizzato da altri e aveva dimostrato la compatibilità con Andrea Sempio ", ha dichiarato l'ex consulente di Sempio a Ilenia Petracalvina, giornalista del programma tv Lo Stato delle Cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
