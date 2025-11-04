Rigore Comuzzo Pio Esposito, Rocchi prende posizione: «Da assegnare ...Juve Sporting Primavera Youth League 2-0 LIVE: doppio grande ...Adani è sicuro: «Non esiste un allenatore più bravo in campo di ...L'Hellas annuncia l'avvio dell'iter per il nuovo stadio da realizzare ...Mancato rispetto dell'igiene e delle scritture, attività multate in ..."Baby gang mi ha aggredito in autobus, ho il naso fratturato"Anticipi e posticipi serie C: giorni e orari delle partite della ...“The Effect of Organized Crime": seminario alla Mediterranea"Liberidì Liberidà": Sabina Guzzanti in scena a Caulonia MarinaNelle video lezioni del prof Filardi un mondo di "Matematica, fisica ...Regionali, Tuccio e la politica della sudditanza che trionfa nella ...Festa del 4 novembre, Falcomatà: "Come Anci chiederemo al governo più ...VIDEO| Reggio celebra il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato ...Rifiuti abbandonati in strada Farnese: "E' una discarica a cielo ...Traversetolo, auto esce di strada e si ribalta: conducente ...La tribù di adolescenti che fa giocare la città: a Palermo arriva il ...Sciopero medici di famiglia, a Palermo domani ambulatori chiusi: ...San Mauro Castelverde, al via la tredicesima edizione del premio ...La palermitana Emilia Midulla a "Tu si che vales": "Si è avverato un ...Diagnosticati 2.726 tumori al colon (a Milano) grazie agli screeningL'allarme di una lettrice: "Piazza Sacro Cuore è pericolosa di notte, ...Acqua a singhiozzo: arrivano le autobottiLions club Ceglie Messapica: consegna defibrillatore all’associazione ...Addio a Luigi Iazzi: "Protagonista della cultura e di una politica ...Premio alla carriera della Federazione italiana cuochi per quattro ...Incidente mortale su strada dissestata: chiesta la responsabilità ...Cocaina in carrozzeria, revocati i domiciliari dopo 6 mesiAppalti pilotati, le reazioni dei vari schieramenti politiciIl femminicidio di Giovanna Frino ad Apricena: dall’uccisione ...Nuova intimidazione alla sindacalista per la casa: “Tre in un ...L’IA sta creando tre gradi fratture: cosa rivela il nuovo ...Le mucche sentono freddo? Consigliere Pd si avventa sul giornalista: "Sputi e insulti", va tutto in onda | VIDEO

Bufera in SIcilia. Il giornalista Pino Maniaci ha denunciato l'aggressione da parte del consigliere... ► iltempo.it

Paolo Fox, oroscopo di oggi mercoledì 5 novembre: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYL'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 novembre.... ► livornotoday.it

Un’ora con Nicola Gratteri: parliamo di educazione alla legalità. Webinar gratuito per docenti

Giovedì 6 novembre, ore 17.00 – Incontro online Un evento esclusivo di Orizzonte Scuola, che ospita... ► orizzontescuola.it

L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova: «Così rafforza il sostegno a Kiev». Calenda: «Restauriamo la Torre coi loro soldi»

Un richiamo formale, la ferma condanna dello sciacallaggio verbale, la conferma del sostegno all’U... ► open.online

Perugia Ternana, data ed orario del derby. Inibizione per Massimo Ferrero: "Parole irriguardose"

Un rush finale di 2025 delineato per la Ternana. La Lega Pro ha infatti diffuso date ed orari dell... ► today.it

Fiorentina, parla l’ex Di Livio: «Serve una scossa per tutto l’ambiente, ma non credo che tutte le colpe siano di Pioli. Ecco il mio nome per la panchina»

Fiorentina, l’ex Angelo Di Livio fa il punto sulla difficile situazione dei viola: «Non credo che t... ► calcionews24.com

San Mauro Castelverde, al via la tredicesima edizione del premio letterario Paolo Prestigiacomo

Il Comune di San Mauro Castelverde (Pa) annuncia la XIII edizione del Premio Letterario “Paolo Pre... ► palermotoday.it

Juve Sporting Primavera Youth League 2 0 LIVE: doppio grande intervento di Radu

di Marco BaridonJuve Sporting Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e ... ► juventusnews24.com

L'allarme di una lettrice: "Piazza Sacro Cuore è pericolosa di notte, soprattutto per le donne"

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci come piazza Sacro Cuore, in pieno centro a Pescar... ► ilpescara.it

Blevio, ripristino del ponte sul torrente Girola: chiusure notturne della Lariana

Blevio, 4 novembre – Proseguono i lavori a Blevio dopo l'ondata di maltempo di settembre, da parte ... ► ilgiorno.it

Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, 6 ditte per i lavori

Dopo il crollo della Torre dei Conti a via dei Fori Imperiali a Roma, dove ha perso la vita l’opera... ► lapresse.it

Spettacolare carambola alla rotatoria, l

Spettacolare incidente, nella prima mattinata di martedì, lungo la via Trasversale Marecchia dove ... ► riminitoday.it

Buono Scuola Regione Lombardia: via alle domande. Chi può fare richiesta e come si fa

Milano, 4 novembre – Ultima tranche di contributi nell’ambio del piano Dote Scuola, il bando diviso... ► ilgiorno.it

I 20 anni del Mumec: l

Il Mumec – Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo celebra nel 2025 un traguardo straordinario:... ► arezzonotizie.it

La palermitana Emilia Midulla a "Tu si che vales": "Si è avverato un sogno..."

La palermitana Emilia Midulla, giovane con la passione per il canto e le imitazioni sin da quando ... ► palermotoday.it

Cattolica celebra il 4 novembre. La sindaca Foronchi: “Forze armate per la pace, non per la guerra”

Si è svolta martedì mattina a Cattolica la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle ... ► riminitoday.it

WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede

(Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi an... ► periodicodaily.com

Sensori e gemelli digitali, così le tecnologie all’avanguardia monitorano le grandi opere

Nel contesto attuale del monitoraggio delle infrastrutture critiche per lo sviluppo e l’economia u... ► it.insideover.com

Appalti pilotati, Dispenza: “E’ tempo di estirpare antico vizietto che condiziona la vita delle famiglie”

"L'indagine della Procura di Palermo su politici, appalti pilotati e affari nella sanità investe A... ► agrigentonotizie.it

Uomini e Donne, l

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 4 novembre 2025 su Canale 5, nuovo confronto t... ► comingsoon.it

Rimini celebra la Giornata dell

Si è celebrata nella mattinata di martedì la “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”,... ► riminitoday.it

Intasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli, banda dello spurgo condannata a 23 anni

Otto condanne per la cosiddetta 'banda dello spurgo', che intasava gli scarichi dei clienti anziché... ► fanpage.it

Treviso, bocciato dopo morte del padre, Tar gli dà ragione: “La scuola deve tener conto del lutto”

Il tribunale ordina all’istituto di fornire allo studente i laboratori necessari per la preparazion... ► repubblica.it

Stupendo Neo, il robot umanoide di 1X Technologies

Che figata il video di NEO. No, non è il Neo di Matrix, dovete vederlo: cammina piano, sorride senz... ► ilgiornale.it

Rocchi spiega perché un eventuale rosso a Bisseck sarebbe stato cancellato dal VAR in Verona Inter

A Open VAR il designatore arbitrale Rocchi ha parlato dell'episodio Bisseck-Giovane che ha fatto di... ► fanpage.it

LIVE Paolini Gauff 3 6 2 3, WTA Finals 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  3-2 Break Gauff. Jasmine si scompone e spedisce il dritt... ► oasport.it

Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa: tasso alcolemico triplo, denunciato

Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Como, è stato denunciato dai carabinieri della stazi... ► quicomo.it

“Non le frega niente”: zio di Laura Pausini morto, l’ira della cugina

A più di ventiquattro ore dalla morte di Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura Pausini, ... ► tvzap.it

Rende. Unical: il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

Il neo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha ricevuto questa mattina, 4 novem... ► laprimapagina.it

Kappa festeggia i 25 anni della Kombat 2000: la maglia della rivoluzione torna con Djibril Cissé

A un quarto di secolo dal debutto Kappa celebra la sua icona: una maglia che rinnova il mito tra per... ► gazzetta.it

Le mucche sentono freddo? Ecco come si riparano

Le mucche tollerano molto bene il freddo e soffrono maggiormente il caldo, grazie al mantello isola... ► fanpage.it

Festa del 4 novembre, Falcomatà: "Come Anci chiederemo al governo più risorse per la sicurezza nelle città"

“Un appuntamento che per la nostra città è diventato un evento in grado di coinvolgere sempre più ... ► reggiotoday.it

La salute del nostro cuore si può capire dagli occhi: uno studio spiega come capire quanto stiamo invecchiando

Secondo una nuova ricerca canadese, il reticolo dei vasi sanguigni oculari può riflettere fedelment... ► fanpage.it

Europa League, tutto pronto per la sfida tra il Bologna il Brann: ecco l’analisi sulla squadra norvese

Europa League, cresce l’attesa per la sfida tra Bologna e Brann: i rossoblù si preparano a un match... ► calcionews24.com

Fiorentina, ufficiale l’esonero di Stefano Pioli: Galloppa tecnico ad interim

Il club viola chiude il “Pioli bis” dopo dieci giornate: in pole per la panchina c’è Roberto D’Aver... ► sportface.it

La Emirates Fa Cup sbarca in Italia: Dazn ed Eurosport trasmetteranno la coppa inglese fino alla stagione 2027/2028

Grande notizie per tutti gli italiani appassionati di calcio internazionale. Grazie ad un accordo s... ► sport.periodicodaily

Elisabetta Canalis e il divorzio: “È stato un lutto. L’amore oggi? Sono serena!”

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere. L’ex velina, che oggi vive negli Stati Uniti, si ... ► dilei.it

Nepal, cinque italiani tra le nove vittime sulle vette himalayane: dentificati Alessandro Caputo e Stefano Farronato

 Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 a... ► gazzettadelsud.it

Roma, primo allenamento a Trigoria verso i Rangers

Archiviata la sconfitta di San Siro, la Roma volta pagina e concentra tutte le energie sull’Europa ... ► sololaroma.it

“Lost in Translation”: rassegna di cinema e incontri sulle differenze che si intrecciano

Dal 6 all’8 novembre Bergamo ospita la nuova edizione di Lost in Translation, la rassegna culturale... ► bergamonews.it

Omicidio Veronese,confessa uomo dell

16.15 Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte de... ► televideo.rai.it

Emmanuel Carrère e il film “Il mago del Cremlino”: «Parla del nuovo modo di fare politica, non solo di Putin»

(askanews) – Emmanuel Carrère è stato il protagonista del giorno di chiusura di France Odeon, il fe... ► amica.it

Diagnosticati 2.726 tumori al colon (a Milano) grazie agli screening

Sono state 2.726 le diagnosi di cancro o di lesioni pretumorali individuate grazie al programma di... ► milanotoday.it

Tenta di introdurre droga in carcere durante i colloqui: arrestata

Tempo di lettura: 2 minutiCasa Circondariale di Avellino: donna tenta di introdurre droga. Arresta... ► anteprima24.it

Crollo Torre Conti, Gualtieri depone mazzo di fiori a Largo Corrado Ricci per operaio scomparso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Un mazzo di fiori con la fascia rossa e arancio che richiam... ► open.online

Ocean

Il progetto, attualmente intitolato Oceans, dovrebbe vedere Robbie e Cooper nei panni dei genitori d... ► movieplayer.it

Vlahovic Juve ancora insieme? Come può cambiare il suo costo a bilancio. L’impatto sui conti del club bianconero in caso di rinnovo

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve ancora insieme? Come può cambiare il suo costo a bilancio. ... ► juventusnews24.com

Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento?

Capita di ricevere in studio genitori esasperati: “Avvocato, mio figlio ha trent’anni, non lavora e... ► quifinanza.it

Ma che scuola è quella che ha ignorato Paolo?

Ci sono i corsi gender. Ci sono i corsi per la pace. Le attività arcobaleno. L’educazione ambiental... ► panorama.it

Veronica Pivetti racconta la storia del femminicidio di Giovanna Frino

Stasera alle 21.20 su Rai 3 inizia la nuova stagione di Amore criminale 2025, il programma true cri... ► iodonna.it

Sono stati diagnosticati 2.726 tumori al colon (a Milano) grazie agli screening

Sono state 2.726 le diagnosi di cancro o di lesioni pretumorali individuate grazie al programma di... ► milanotoday.it

Shein, AliExpress e Wish indagate in Francia per aver diffuso contenuti pedopornografici

Parigi parla di “articoli orribili e illegali”. Le piattaforme hanno rimosso i prodotti incriminati ... ► wired.it

Le tendenze da copiare, arrivano da sfilate e red carpet

Il vero problema dei capelli grigi sfumati? La brillantezza e le sfumature indesiderate di colore. ... ► amica.it

Regionali, Tuccio e la politica della sudditanza che trionfa nella città senza voce

“Reggio Calabria, ancora una volta, resta ai margini, nessun rappresentante reggino -tuona Luigi T... ► reggiotoday.it

Continua l’emergenza, due azzurri a rischia anche per Bologna

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli. Il Napoli affronta in Champions i tedeschi dell’Eint... ► forzazzurri.net

Galli sicuro: “Questo Milan è da Scudetto. C’è grande serenità in società”

Giovanni Galli, ex storico portiere del Milan, ha parlato rilasciato delle dichiarazioni sul Milan d... ► pianetamilan.it

Totò Cuffaro indagato per appalti truccati, la Procura chiede gli arresti domiciliari

Appalti truccati: questa l’ipotesi di reato che ha portato la Procura di Palermo a chiedere l’arr... ► quifinanza.it

Erling Haaland minimizza i paragoni con Messi Ronaldo

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa d... ► justcalcio.com

In studio a farsi "massacrare" ci sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo

Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma di interviste idea... ► iodonna.it

Scatta il servizio via Whatsapp di Trenord, "Il mio treno": a cosa serve

Con un messaggio su Whatsapp, è così che Trenord informerà in maniera più diretta e tempestiva i s... ► milanotoday.it

Le frecciate di Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino: “Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?” | VIDEO

Co-conduttrice della puntata del Gialappa Show, in onda su Tv8 nella prima serata di lunedì 3 novem... ► tpi.it

I super robot costruiti con gli scarti delle Lamborghini protagonisti a Ecomondo, collaborazione con Hera

È attraverso sette Super Robot alti più di quattro metri, costruiti con scarti di produzione delle... ► riminitoday.it