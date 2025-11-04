L' Hellas annuncia l' avvio dell' iter per il nuovo stadio da realizzare al posto del Bentegodi
Tramite una nota, l'Hellas Verona ha annunciato di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato il Bentegodi. Il club scaligero, assieme a HV1903, LLC (società controllata interamente dalla proprietà del Club e costituita allo scopo di esplorare le opportunità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche questi approfondimenti
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico, classe 1959, ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La Juve lo annuncia così: "Un profilo di competenza ed Vai su Facebook
Nuovo stadio Verona, il Presidente Zanzi: "Investimento significativo per lo studio di fattibilità" - L'Hellas Verona annuncia l'avvio dell'iter per il nuovo stadio: è stato presentato lo studio di fattibilità del progetto. Scrive tuttomercatoweb.com
L'annuncio del Verona: "Avviato l'iter per il nuovo stadio". Obiettivo Euro2032, i dettagli - Arriva un importante annuncio da parte dell'Hellas Verona, che riguarda l'iter per arrivare allo sviluppo del nuovo stadio gialloblu. Riporta tuttomercatoweb.com
“Nuovo stadio al posto del Bentegodi”, l’annuncio dell’Hellas: obiettivo Europei 2032 - L'annuncio della società Hellas Verona: avviato l'iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell'area dell'attuale Bentegodi. Riporta veronaoggi.it