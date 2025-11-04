L’FA Cup live su Dazn ed Eurosport fino al 2028

L’ FA Cup torna live anche in Italia. Grazie a un accordo fra Dazn e Warner Bros. Discovery, infatti, la coppa nazionale più importante del calcio britannico, nonché una delle più affascinanti e antiche al mondo, sarà visibile in diretta streaming su Dazn e su Eurosport fino alla stagione 20272028. La trasmissione scatterà il 6 dicembre con il secondo turno della fase eliminatoria: per vedere le squadre di Premier, tuttavia, bisognerà aspettare quello successivo, in programma dal 10 gennaio 2026. Detentore del titolo è il Crystal Palace, che nella finale di Wembley 2025 ha sconfitto il Manchester City con il punteggio di 1-0. 🔗 Leggi su Lettera43.it

