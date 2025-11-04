L’FA Cup live su Dazn ed Eurosport fino al 2028
L’ FA Cup torna live anche in Italia. Grazie a un accordo fra Dazn e Warner Bros. Discovery, infatti, la coppa nazionale più importante del calcio britannico, nonché una delle più affascinanti e antiche al mondo, sarà visibile in diretta streaming su Dazn e su Eurosport fino alla stagione 20272028. La trasmissione scatterà il 6 dicembre con il secondo turno della fase eliminatoria: per vedere le squadre di Premier, tuttavia, bisognerà aspettare quello successivo, in programma dal 10 gennaio 2026. Detentore del titolo è il Crystal Palace, che nella finale di Wembley 2025 ha sconfitto il Manchester City con il punteggio di 1-0. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si corre alla New York City Marathon La corsa più famosa e ambita al mondo sarà in diretta domenica 2 novembre dalle ore 14:30 ? Guarda la #Maratona di #NewYork su #DAZN, tramite i canali #Eurosport - X Vai su X
GAME DAY Frecciarossa Final 8 2025 | Semifinale Germani Basket Brescia ? Inalpi Arena, Torino 18:00 Diretta su Dazn, Eurosport 1 e DMAX #insieme #ForzaOlimpia - facebook.com Vai su Facebook
Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028: accordo con Warner Bros. Discovery - Per una lettura interessante e dettagliata, clicca ora e scopri di più! Scrive digital-news.it
FIFA e DAZN lanciano la nuova era del calcio digitale: nel 2026 arriva la piattaforma globale FIFA+ - La "Global Home of Football" offrirà contenuti live, on- Lo riporta msn.com
FIFA Club World Cup 2025 su DAZN in live streaming, modello globale digitale e scalabile - L'intero processo di trasmissione è iniziato con l'acquisizione delle partite da parte della FIFA, in 1080p 59. Si legge su digital-news.it