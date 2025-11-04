Lezioni della Consulta e di Occhiuto al governo nemico della concorrenza

La Corte Costituzionale ha bocciato, perché "sproporzionati", i vincoli imposti dal ministro Matteo Salvini agli Ncc, che erano stati voluti per proteggere i taxi. In particolare,.

Lezioni della Consulta (e di Occhiuto) al governo nemico della concorrenza - La Corte Costituzionale ha bocciato, perché “sproporzionati”, i vincoli imposti dal ministro Matteo Salvini agli Ncc. Da ilfoglio.it

Le dimissioni di Occhiuto una lezione di democrazia - È accaduto questa settimana, nel silenzio imbarazzato del dibattito pubblico, che la Calabria abbia dato una lezione di democrazia alla più moderna e colta Lombardia. Lo riporta ilgiornale.it

Ncc: Regione Calabria ricorre a Consulta contro il governo - La Giunta della Regione Calabria, nel corso della seduta odierna, su input del presidente Roberto Occhiuto, ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per sollevare il conflitto ... Secondo ansa.it