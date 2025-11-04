L’ex Santo Uffizio mette i paletti | La Madonna non è un parafulmine alternativo a Dio

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento del dicastero per la Dottrina della fede sui “titoli mariani” archivia l’appellativo di “corredentrice” caro ad alcuni veggenti e ai cattolici conservatori, e tornato a circolare sui social: “sconveniente” usarlo, solo Dio, tramite Gesù, ha salvato l’umanità. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217ex santo uffizio mette i paletti la madonna non 232 un parafulmine alternativo a dio

© Repubblica.it - L’ex Santo Uffizio mette i paletti: “La Madonna non è un parafulmine alternativo a Dio”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Santo Uffizio Mette