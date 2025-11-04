L’ex Milan Kyle Walker sostiene Santiago Gimenez | Mi ricorda Julian Alvarez presto tornerà quello del Feyenoord

Andrea Distaso 03 nov 2025, 22:04 Ultimi aggiornamenti: 03 nov 2025, 22:04 Il difensore inglese, oggi al Burnley, ha parlato a Fox Sports del complicato momento del centravanti della nazionale messicana Kyle Walker, ex difensore del Manchester City passato per un prestito di 6 mesi al Milan nella seconda metà dell'ultima stagione e attualmente al Burnley, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports per parlare dell'ex compagno di squadra in rossonero Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato a sua volta nel gennaio scorso (per 33 milioni di euro più bonus), dal Feyenoord, è una delle note negative della squadra di Massimiliano Allegri dopo le prime 10 giornate di Serie A.

