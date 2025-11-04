L’ex di Katy Perry scherza | Ho avuto una storia con lei e con Justin Trudeau ma i politici non fanno per me FOTO

Il DJ e produttore musicale Diplo ha fatto una dichiarazione che evidentemente era sfuggita all’attenzione dei media, sebbene fosse una dichiarazione decisamente piccante. Durante un’apparizione al podcast Smart Girl Dumb Questions lo scorso 7 ottobre, l’artista ha affermato di aver avuto relazioni sentimentali sia con la popstar Katy Perry che con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau, attuale fidanzato di Katy. A un certo punto, durante la conversazione, si è parlato del Canada e la conduttrice Nayeema Raza ha scherzato dicendo che il paese nordamericano ha “un primo ministro sexy”, riferendosi all’attuale premier Mark Carner. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

