L’ex coach Lorenzetti | Avete tanti giovani talenti I gialli sono migliorati
Avversario di domenica l’ultimo allenatore scudettato sotto la Ghirlandina, quell’Angelo Lorenzetti che con Modena mantiene da sempre un rapporto particolare, anche a distanza, anche allenando una Perugia che ha vinto 3-1 e che "oggi vuole fare un gioco diverso rispetto all’anno scorso, un cambiamento che non sarà lineare e che anche nel match contro Modena è andato a intermittenza". Il suo sguardo si volge, nell’analisi della vittoria, anche sugli avversari e sul percorso della Valsa Group: "Quest’anno non sono cambiati tanto i giocatori, siete cambiati voi – racconta il tecnico marchigiano riferendosi a stampa e ambiente –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
This is how Coach Lorenzetti realistically anticipates the match against Lube which he expects to be technically & tactically demanding overall: - Fast and powerful serves from Lube will make it difficult for Perugia to control receptions close to the net.
