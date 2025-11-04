L' ex bomber Lulù Oliveira alla guida del Venezia femminile
Luis “Lulù” Oliveira, ex bomber di Cagliari e Fiorentina, e sempre da calciatore per sei mesi in laguna nel 2005, è il nuovo allenatore della prima squadra del Venezia femminile. Ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione in corso.Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
