L' ex bomber Lulù Oliveira alla guida del Venezia femminile

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis “Lulù” Oliveira, ex bomber di Cagliari e Fiorentina, e sempre da calciatore per sei mesi in laguna nel 2005, è il nuovo allenatore della prima squadra del Venezia femminile. Ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione in corso.Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

