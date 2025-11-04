Lex americana

Trump si prepara a invadere il Venezuela con pretesti grotteschi. È una cosa inumana e sconvolgente. Ugo Savelli via email Gentile lettore, non credo che gli Usa invaderanno. Si limiteranno al solito servizietto: massacrare il popolo con bombe e missili dal cielo. Non metteranno uomini sul terreno, anche perché quasi ovunque l’hanno fatto hanno perso la guerra. Quanto al movente, la guerra alla droga è una cosa ancora più falsa della fialetta di Colin Powell con la inesistente arma di distruzione di massa di Saddam. Finora gli Usa hanno affondato alcune barche e ucciso qualche decina di pescatori, spacciati senza prove per esportatori di droghe. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it