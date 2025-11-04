L' Everton frena la corsa del Sunderland | il posticipo finisce 1-1
La squadra di Liverpool domina il primo tempo, i padroni di casa la ripresa. Gli uomini di Les Bris sono terzi, un prodigio per una neopromossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Everton: in corsa per Saido Berahino - Secondo il SundayMirror oltre a Manchester City, Chelsea e Arsenal, ci sarebbe anche l'Everton sulle tracce di Saido Berahino, attaccante inglese under 21 del West Bromwich. Lo riporta calciomercato.com